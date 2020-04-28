Вспышек коронавируса в общежитиях Киева не обнаружено - Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что все общежития обеспечили моющими и дезинфицирующими средствами, выделили специальные помещения для изоляции в случае необходимости больных и ввели обязательный температурный скрининг и постоянное наблюдение медработников.

Вспышек COVID-19 в столичных общежитиях на сегодня не выявлено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге, отвечая на вопрос журналистов о случаях массового заболевания в общежитиях.

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"В Киеве сегодня 473 общежития различных форм собственности, 77 из них – в коммунальной собственности города. Мы очень вовремя ввели ограничительные меры. Еще 18 марта городская власть обратилась к заведениям высшего образования, чтобы они выполнили противоэпидемические мероприятия и отпустили студентов из общежитий домой. Студентам, которые не имеют возможности изменить место пребывания, разрешили жить в общежитиях на период карантина. Руководителям учреждений высшего образования было поручено усилить санитарный и противоэпидемический режим в общежитиях", - напомнил Кличко.

По его словам, все общежития обеспечили моющими и дезинфицирующими средствами, а также выделили специальные помещения для изоляции в случае необходимости больных и ввели обязательный температурный скрининг и постоянное наблюдение медработников.

"У нас были единичные случаи, когда в общежитиях выявляли больных. Все помнят ситуацию в Киевском институте музыки имени Глиера - там обнаружили зараженного молодого человека. Впрочем, его вовремя госпитализировали, а все другие студенты, которые находились в общежитии, прошли двухнедельную обсервацию", - сообщил мэр.

Он отметил, что аналогичный строгий режим введен и в общежитиях, где живут работники коммунальных предприятий.

"Там тоже постоянно проводят дезинфекцию. Врачи регулярно осматривают жителей и измеряют им температуру. Если есть подозрение на коронавирус – пациента госпитализируют в больницу. Вспышек болезни в столичных общежитиях на сегодня не выявлено", - подытожил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в столице 27 апреля на COVID-19 заболели 78 человек, из которых три медицинских работника и 7-месячный младенец. На сегодня в столице зарегистрировано 1 тыс. 298 подтвержденных случаев заболевания.

Случаи массового заболевания COVID-19 выявлены в общежитиях в с. Петропавловская Борщаговка и городе Вишневое Киевской области, а также в Запорожье.