Кличко заявил, что введение жесткого карантина в столице будет крайней мерой, и это принципиальная позиция руководства города.

Столичная власть всеми силами пытается удержать ситуацию с заболеваемостью COVID-19, чтобы не вводить строгий карантин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга из дома, где находится на самоизоляции, комментируя возможное усиление карантинных мер в Киеве в связи с ростом количества больных.

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"Ситуация действительно сложная. Вы видите, сколько больных ежедневно, и все больше людей нуждаются в госпитализации. И такая ситуация сегодня во многих странах Европы. Так называемый локдаун уже ввели Польша, Франция, Германия. В Испании в ряде регионов - тоже строгий карантин. Готовится к локдауну и Великобритания», - сказал Кличко.

Он отметил, что городская власть будет вынуждена выполнять решение правительства, если оно примет решение о введении строгих ограничительных мер.

"Подчеркну: введение карантина в столице будет уже крайней мерой. Это принципиальная позиция городской власти. Поскольку мы, с одной стороны, делаем все, чтобы защитить здоровье и жизнь людей. С другой - понимаем, что люди должны работать, бизнес должен развиваться», - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что экономика города уже пострадала от кризиса.

«Введение ограничений уменьшило поступления в бюджет города. Так, по оценкам экономистов КГГА, бюджет столицы до конца года недополучит около 5 млрд грн. Из них большую часть - 3 млрд грн - это НДФЛ», - сказал Кличко.

Мэр в очередной раз призвал руководителей учреждений и предприятий перевести на дистанционную работу максимальное количество сотрудников.

Киевлян мэр призвал не пренебрегать противоэпидемическими правилами.

«Только вместе и сознательными действиями мы сможем преодолеть этот вызов. Иначе никаких коек не хватит, если вирус будет распространяться такими темпами. Не хотим карантина? Тогда надо быть осторожными!" - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за прошедшие сутки коронавирусную болезнь выявили у 507 человек, 9 человек умерли. С начала пандемии в столице зарегистрировано 38 745 подтвержденных случаев заболевания.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае попадания Киева в "красную" карантинную зону работу общественного транспорта могут ограничить, а на межобластной и межрегиональный транспорт - установить запрет.

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Автор: Инна Андалицкая