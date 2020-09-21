В Киеве из-за случаев заболевания COVID-19 на карантин закрыты 5 школ, еще в 122-х - на дистанционное обучение перевели 328 классов.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
«На сегодня 5 школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей. По одной школе в Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Соломенском районах столицы. В 122 школах перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение в целом 328 классов, где есть больные ученики», - сказал мэр.
По его информации, в городе COVID-19 болеют 267 школьников и 127 педагогов.
Кличко отметил, что в дошкольных учреждениях города, из-за выявленных случаи вируса, закрыты на карантин 15 групп, а также один детсад полностью.
«Наполняемость детей в детских садах сегодня - примерно 50 процентов», - добавил мэр.
Мэр заверил, что власти города контролирует и проверяет соблюдение учебными заведениями регламентов работы и проведение противоэпидемических мероприятий.
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