Карантин в Киеве: столицу могут отнести к "оранжевой" зоне

Решение по этому вопросу будут принимать завтра.

Эпидемиологическая ситуация в Киеве будет приближаться к "оранжевой" зоне, согласно зонированию, которое предполагает адаптивный карантин с 1 августа.

Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает "РБК-Украина".

По его словам, окончательное решение по данному вопросу будет принято завтра.

"Киев окажется на границе - между оранжевой и красной зоной", - сказал Рубан, прогнозируя эпидемиологическую ситуацию с 1 августа.

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Как известно, Украину планируют поделить на четыре зоны карантина - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

Согласно недавнего решения Кабмина, в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах региона устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.

"Соответствующий уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором присутствует значительное распространение COVID-19", - поясняли в правительстве.

Какие ограничения действуют в "красной зоне", что запрещено:

работа общественного транспорта;

работа учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Как сообщал УНИАН, за сутки в Украине зафиксировали почти 1200 новых случаев инфицирования COVID-19. В Киеве суточный показатель составил 199 новых заболевших.

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