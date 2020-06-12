Кличко рассказал, что закроют в Киеве в случае усиления карантина

Мэр Киева обратился к правоохранительным органам более строго контролировать соблюдение карантина.

Возобновление ограничений в Киеве в случае ухудшения ситуации будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн брифинге относительно ситуации с распространением коронавируса в городе.

Он отметил, что в Киеве могут вернуть часть карантинных ограничений, которые ранее были смягчены.

Читайте такжеВ Киеве планируют усилить карантин из-за роста количества больных коронавирусом

"Хочу подчеркнуть, если показатель по заболеваемости достигнет в городе 24 больных на 100 тыс. человек, Киев будет вынужден вернуть часть ограничений. Сегодня этот показатель составляет 16 человек на 100 тыс. населения. Возобновление ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей - работы крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения", - пояснил Кличко.

Он также обратился к правоохранительным органам более строго контролировать соблюдение карантина и безопасности организациями, предприятиями и гражданами.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 95 человек, среди них 16 - медики. Один больной умер. Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице составляет 3766.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram