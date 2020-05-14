На Прикарпатье зафиксировали вспышку коронавируса в областной прокуратуре (видео)

Часть сотрудников даже не подозревали наличие болезни, поскольку не имели никаких симптомов.

В Ивано-Франковске обнаружили вспышку новой коронавирусной инфекции в областной прокуратуре.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За неделю в ведомстве насчитали девять инфицированных, в том числе, четверо - за минувшие сутки.

Отмечается, что это было плановое тестирование правоохранителей, инициированное Министерством здравоохранения. Часть работников даже не подозревали, что больны. Никаких симптомов у них не было и они спокойно ходили на работу.

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"В выборочных группах, но было задачи делать тестирование всех правоохранителей и медиков. Действительно, устанавливаются такие случаи, что и сами пациенты не догадывались. Ведь болезнь может протекать абсолютно бессимптомно", - рассказал председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

Сейчас врачи устанавливают круг контактных лиц, а помещения прокуратуры продезинфицировали.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным, подтверждено 16 847 случаев COVID-19. Жертвами заболевания стали 456 украинцев, а выздороветь уже удалось 4143 лицам.

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