На Прикарпатье зафиксировали вспышку коронавируса в областной прокуратуре (видео)
В Ивано-Франковске обнаружили вспышку новой коронавирусной инфекции в областной прокуратуре.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
За неделю в ведомстве насчитали девять инфицированных, в том числе, четверо - за минувшие сутки.
Отмечается, что это было плановое тестирование правоохранителей, инициированное Министерством здравоохранения. Часть работников даже не подозревали, что больны. Никаких симптомов у них не было и они спокойно ходили на работу.
Читайте такжеНа Закарпатье вот коронавируса умер ромский барон
"В выборочных группах, но было задачи делать тестирование всех правоохранителей и медиков. Действительно, устанавливаются такие случаи, что и сами пациенты не догадывались. Ведь болезнь может протекать абсолютно бессимптомно", - рассказал председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.
Сейчас врачи устанавливают круг контактных лиц, а помещения прокуратуры продезинфицировали.
Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным, подтверждено 16 847 случаев COVID-19. Жертвами заболевания стали 456 украинцев, а выздороветь уже удалось 4143 лицам.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире