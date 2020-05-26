Коронавирус в оккупации: боевики заявляют о дефиците защитных средств для медиков

В ОРДО подтверждены почти 400 случаев заболевания.

Боевики террористической группировки "ДНР" признали, что на оккупированной территории не хватает защитных средств для врачей.

Об этом заявила так называемая "министр здравоохранения" Ольга Долгошапко, пишут "Новости Донбасса".

По ее словам, не хватает защитных комбинезонов и одноразовых халатов работникам скорой помощи, первичного звена, участковым врачам. Есть недостаток перевязочных материал, шприцов, систем. Также не хватает препаратов для оказания помощи больным с COVID-19.

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Она также сообщила о том, что практически остановлено проведение плановых хирургических операций.

Несмотря на выпуск изделий медицинского назначения заводом в оккупированной Горловке, их нехватка обусловлена запретом к вывозу из России постановлением правительства РФ от 22 марта.

Террористы заказали один из препаратов для лечения коронавирусом как гуманитарную помощь у Минздрава РФ.

Группировка "ДНР" подтверждает 385 случаев коронавируса на оккупированной территории Донецкой области. Из них 102 человека уже выписаны, а 11 умерли.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о шагах Украины по деоккупации Донбасса.

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