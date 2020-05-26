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Коронавирус в оккупации: боевики заявляют о дефиците защитных средств для медиков

03:24, 26 мая 2020
Общество
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Ситуация с COVID-19 в оккупации ухудшается / фото dnews.dn.ua

Об этом заявила так называемая "министр здравоохранения" Ольга Долгошапко, пишут "Новости Донбасса".

По ее словам, не хватает защитных комбинезонов и одноразовых халатов работникам скорой помощи, первичного звена, участковым врачам. Есть недостаток перевязочных материал, шприцов, систем. Также не хватает препаратов для оказания помощи больным с COVID-19.

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Она также сообщила о том, что практически остановлено проведение плановых хирургических операций. 

Несмотря на выпуск изделий медицинского назначения заводом в оккупированной Горловке, их нехватка обусловлена запретом к вывозу из России постановлением правительства РФ от 22 марта.

Террористы заказали один из препаратов для лечения коронавирусом как гуманитарную помощь у Минздрава РФ.

Группировка "ДНР" подтверждает 385 случаев коронавируса на оккупированной территории Донецкой области. Из них 102 человека уже выписаны, а 11 умерли.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о шагах Украины по деоккупации Донбасса.

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