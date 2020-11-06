Состояние мальчика значительно осложняли врожденные патологии.

После 12-минутной остановки сердца и комы в Днепре спасли трехлетнего мальчика, заболевшего COVID-19.

Читайте также"Мы пережили такое, после чего уже бояться сложно": врач рассказала о борьбе с коронавирусом в США (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Его состояние значительно осложняли врожденные патологии. Мама, воспитывающая сына сама, заметила у Захара жар еще 30 сентября.

Через несколько дней состояние малыша стремительно ухудшилось, и наконец остановилось сердце.

Ребенка срочно доставили из Новомосковска в Днепр. Врачи делали все возможное, чтобы мальчик выиграл битву за жизнь.

И наконец обнадеживающая новость - Захарчика перевели из реанимации. Тест на COVID - 19 уже отрицательный. Впереди у мальчика - длительная реабилитация.

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки в Украине зафиксирован 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Из них заболели 304 ребенка и 468 медработников. За последние сутки госпитализированы - 1 517 человек, летальных случаев – 201, выздоровело – 10 762 человек, проведено тестирований за сутки – 80 082.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

За все время пандемии в Украине заболело - 440 188 человек, выздоровело – 195 544 человека, летальных исходов – 8 125, проведено ПЦР-тестирований – 3 521 175.

Стало известно, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня". Его цель - сдерживание распространения коронавирусной болезни. Впрочем, окончательного решения по данному вопросу пока нет.

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Автор: УНИАН