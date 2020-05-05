Руководитель полиции Киева вылечился от коронавируса

Сегодня Крищенко вышел на работу, сообщил советник министра внутренних дел.

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко, у которого ранее диагностировали коронавирус, выздоровел.

Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк на странице в Facebook.

"Победил "корону и вернулся в строй", - написал он.

По словам Шкиряка, Крищенко успешно преодолел болезнь и полностью выздоровел после перенесенного коронавируса. "Все повторные тесты отрицательные, все медицинские показатели в норме, состояние здоровья отличное", - уточнил он.

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Крищенко, уточнил Шкиряк, сегодня вернулся на работу после длительной паузы.

Как сообщал УНИАН, 27 марта, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что начальник полиции Киева Крищенко, еще двое полицейских и курсант заразились коронавирусом.

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