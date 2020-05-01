Жители Чернигова несмотря на карантин массово вышли на прогулки по городу (фоторепортаж)

В центре расцвели тюльпаны и сакуры

Жители Чернигова, несмотря на действующие карантинные ограничения, связанные с опасностью распространения коронавируса, сегодня массово вышли на прогулку по центру города. На клумбах расцвели тюльпаны и сакуры, которые высадили несколько лет назад.

Как сообщает корреспондент УНИАН, семьи с детьми можно встретить на Аллее героев, на Валу, в сквере имени Хмельницкого. Люди неспешно прогуливаются, фотографируют цветущие клумбы.

При этом все меньше черниговцев можно встретить на улице в масках, а возле заведений, которые продают кофе, сладости на вынос, никто не придерживается социальной дистанции.

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Так же по городу прогуливаются группы подростков. Корреспондент УНИАН была свидетелем, когда полицейская хотела сделать замечание троим ребятам-подросткам в парке, но те одели маски и разошлись в разные стороны - замечания делать было уже некому. А за сто метров они сошлись и снова пошли втроем.

Размещенное на этой неделе в Faceebook фото группы подростков на детской площадке, сделанное в центре Чернигова, вызвало оживленное обсуждение - люди из разных микрорайонов города указывали, что детей очень редко можно встретить в масках, а детские площадки активно используются юными жителями города и их родителями, "будто никто не слышал о каранитин". Кроме того, черниговцы отметили, что в дискуссиях в соцсетях все чаще стало звучать выражение "если коронавирус вообще существует".

По состоянию на 1 мая в Черниговской области выявлен 51 случай заболевания коронавируса, 4 человека погибли, 8 выздоровели. Собственно в Чернигове зарегистрировано около 10 случаев COVID-19 в разных микрорайонах.

Как сообщал ранее УНИАН, с 1 апреля в Черкассах карантин ослабили. В городе открыли магазины, парки и летние площадки ресторанов. Также были сняты практически все ограничения на общественный транспорт. В связи с решением исполкома Черкасс, полиция открыла уголовное дело.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что мэр Черкасс "заигрался", поэтому реакция на ослабление карантина будет жесткой. В ответ мэр города Анатолий Бондаренко заявил, что его не удастся запугать уголовным преследованием.