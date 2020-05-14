В Кривом Роге из 15 «самовольно выписанных» главврачом пациентов с COVID-19 двое умерли

12 мая стало известно, что в Кривом Роге отстранили от работы главного больница 4-й городской больницы из-за «самовольной выписки» 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В Кривом Роге из 15 «самовольно выписанных» главврачом больницы № 4 пациентов с COVID-19 двое умерли.

Как сообщили "Радио Свобода" в Днепропетровской облгосадминистрации, сейчас в больнице работает комиссия, чтобы дать оценку действиям руководства заведения.

Председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник заявил, что вина главврача не доказана, в ее действиях, по его словам, была логика. «Думаю, слишком рано говорить о том, что есть вина главного врача. Надо все тщательно исследовать, есть моменты, с которыми наши врачи сталкиваются впервые. Отправляя людей без симптомов в самоизоляцию домой, она таким образом, очевидно, руководствовалась тем, что уберегает других пациентов от контактов. Есть логика в этих действиях», - заявил он.

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Олейник также рассказал, что этому предшествовало.

«Произошло примерно то, что в других больницах мира, в частности в Италии. В терапевтическом отделении умерла женщина, которой уже после смерти был поставлен диагноз COVID-19. По цепи стали выявлять контактных с ним лиц. Выяснили, что произошел контакт между врачами и пациентами. Это, к сожалению, классическая ситуация для болезни, которая протекает без симптомов», - сказал Олейник.

Он также сообщил, что в больнице протестируют всех медработников.

В приемной главного врача больницы Людмилы Миряновой подтвердили, что она временно отстранена от работы и «никаких комментариев не дает».

Как сообщал ранее УНИАН, 12 мая стало известно, что в Кривом Роге отстранили от работы главного больница 4-й городской больницы за «самовольную выписку» 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В Днепропетровской области COVID-19 выявили у 781 человека, 82 человека выздоровели, 10 - умерли.

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