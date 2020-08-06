Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 6 августа

Какова ситуация с коронавирусом в Украине и мире по состоянию на четверг, 6 августа.

Коронавирус в Украине и мире не утихает. УНИАН собрал все самые важные новости из COVID-19 на 6 августа.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 711 220 человек, выздоровели 12 163 754 человек. В общем подтверждено 18 975 254 случаев заболевания.

Лидером по количеству больных остаются США - 4973568 случаев, в Бразилии зафиксировано 2 862 761 больных, Индии - 1 963 239 случаев, в России - 866 627, Южно-Африканской республике - 529 877.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 6 августа, в Украине официально подтверждено 76 808 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1318 - обнаружены за минувшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 1819 человек (+31 в сутки), а 42524 пациентов (+997) полностью побороли болезнь.

Карантин в Украине

На следующей неделе, с 11 августа, в Ривненской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях могут усилить карантин. Сейчас эти регионы находятся в "зеленой зоне".

Коронавирус в Украине и мире: важные новости 6 августа

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