Кличко заявил, что Киев дезинфицируют дроны

Городской голова утверждает, что коммунальные предприятия продолжают мыть улицы столицы в усиленном режиме, а для дезинфекции отдельных городских объектов используются дроны.

Киев использует для дезинфекции городских объектов и беспилотные технологии - дроны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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В частности, такую технологию уже протестировали на мусоросжигательном заводе «Энергия» и в «Киевпастрансе.

«Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса, эффективнее покрывает площадь обработки, экономит время на нее. Для санобработки город привлекает дроны, которые обычно работают в сельском хозяйстве для нанесения пестицидов на поля. А сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий в городе. Для этого мы используем беспилотники украинской компании DroneUA, которая предоставляет их бесплатно», - сообщил Кличко.

Он также утверждает, что коммунальные предприятия продолжают мойку и дезинфекцию улиц столицы в усиленном режиме.

«Каждый день 55 поливомоечных машин работают на столичных улицах. Почти 140 работников осуществляют дезинфекцию остановок общественного транспорта и подземных пешеходных переходов. В постоянном режиме 4 троллейбусных, 4 автобусных и 3 трамвайных депо обеспечивают дезинфекцию наземного общественного транспорта, который перевозит сегодня пассажиров по спецпропускам. Также обязательную дезинфекцию проходит и весь спецтранспорт коммунальных предприятий дорожной сферы. В частности, техника, задействованная на ремонтных работах, эвакуаторы и другие спецавтомобили», - сказал Кличко.

Он еще раз напомнил, что все обслуживающие организации, независимо от формы собственности, должны осуществлять санитарную обработку жилых домов. Для этого задействованы дворники и уборщики, которые работают в усиленном режиме.

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