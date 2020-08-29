В Украине снова стало больше новых больных COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, в рамках чего в ряде стран продолжают действовать карантинные ограничения. В Украине, которая регулярно продолжает бить коронавирусные антирекорды, карантин продлили до 1 ноября.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 29 августа в мире уже 24 734 448 больных коронавирусом с начала пандемии. При этом 16 198 165 удалось выздороветь. Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в США – 5 913 941, Бразилии – 3 804 803, Индии – 3 463 972 и России – 977 730.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине зарегистрировали еще 2 481 новых инфицированных коронавирусом. С начала пандемии уже 116 978 больных.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве, Харьковской области и Тернопольской.

Удалось выздороветь 56 138 гражданам, в эти сутки – 1 055. В то же время активных больных в Украине 58 348 человек, за сегодня – 1 385.

Количество больных коронавирусом в Киеве и в дальнейшем увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 265 человек. В частности, у 19 детей.

Карантин в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о правилах и рекомендации для дошкольных учреждений (детских садов), которые будут действовать с 1 сентября в рамках адаптивного карантина.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 28 августа 2020

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Автор: УНИАН