Внезапный запрет: в Днепре запретили продажу готовой кулинарной продукции (видео)
11:41, 24 апреля 2020Общество
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Владельцы малого бизнеса начали выбрасывать товар и готовиться к увольнениям.
В Днепре власти запретили производство и продажу кулинарной продукции, готовой к потреблению
В Днепре городская комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила производство и продажу кулинарной продукции, готовой к потреблению.
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Владельцы малого бизнеса начали выбрасывать товар и готовиться к увольнениям. В городе закрыты пекарни, под замком – целые отделы в супермаркетах.
Отмечается, что новый запрет в Днепре появился внезапно, на его исполнение у предпринимателей была только ночь.
Ранее УНИАН сообщал, что в Украине продлили действие карантинных мероприятий до 11 мая.
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