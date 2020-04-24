Внезапный запрет: в Днепре запретили продажу готовой кулинарной продукции (видео)

Владельцы малого бизнеса начали выбрасывать товар и готовиться к увольнениям.

В Днепре городская комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила производство и продажу кулинарной продукции, готовой к потреблению.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное на 24 апреляОб этом говорится в сюжете ТСН.

Владельцы малого бизнеса начали выбрасывать товар и готовиться к увольнениям. В городе закрыты пекарни, под замком – целые отделы в супермаркетах.

Отмечается, что новый запрет в Днепре появился внезапно, на его исполнение у предпринимателей была только ночь.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине продлили действие карантинных мероприятий до 11 мая.