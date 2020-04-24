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Внезапный запрет: в Днепре запретили продажу готовой кулинарной продукции (видео)

11:41, 24 апреля 2020
Общество
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Владельцы малого бизнеса начали выбрасывать товар и готовиться к увольнениям. В городе закрыты пекарни, под замком – целые отделы в супермаркетах.

Отмечается, что новый запрет в Днепре появился внезапно, на его исполнение у предпринимателей была только ночь.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине продлили действие карантинных мероприятий до 11 мая.

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