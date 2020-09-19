В 21 регионе и Киеве карантин ослаблять не рекомендуют.

Лишь четыре области готовы к ослаблению карантинных ограничений.

Об этом говорится в обновленных данных Министерства здравоохранения.

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В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Херсонской областях показатели заболеваемости за две недели на 100 тысяч больных позволяют снять отдельные ограничения, введении правительством в рамках введенного карантина.

В 21 регионе и Киеве карантин ослаблять не рекомендуют. Сейчас самая высокая заболеваемость наблюдается в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Харьковской областях и столице.

Все остальные показатели – количество занятых коек инфицированными COVID-19 и охват тестирования за последние 7 дней – области не превышают.

По состоянию на утро лидером по количеству зарегистрированных новых случаев COVID-19 стал Киев – 19 сентября в городе плюс 400 инфицированных.

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Автор: Яна Ставская