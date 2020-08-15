Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 15 августа

Число инфицированных коронавируса в мире превысило 21 миллионов человек. В Украине - более 80 тысяч случаев болезни COVID-19.

Борьба с пандемией коронавируса в мире продолжается, некоторые страны уже говорят о второй волне, а многие государства ввели карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 8:20 в мире уже 21 160 751 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом с начала пандемии. При этом 13 278 215 больным удалось выздороветь.

Лидерами по количеству заражений остаются США - 5 313 080, Бразилия - 2 226 443, Индия - 2 525 922. В России количество инфицированных приближается к отметке в миллион, сейчас там 910 778 подтвержденных случаев.

Выздоровели от коронавируса всего в Бразилии - 2616981, Индии - 1808936, США - 1796326.

Коронавирус в Украине и Киеве: актуальные цифры

По состоянию на утро 15 августа коронавирус в Украине подтвердили у 1847 человек. С начала пандемии COVID-19 заразились 89719 граждан.

В субботу от опасного недуга удалось выздороветь 633 украинцам, с начала пандемии вылечились 47430 человек. Согласно данным, в Украине 40 245 активных больных, подозрение на COVID-19 в 146 701 человека, 2061 - по состоянию на утро.

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 232 новых случая СOVID-19, один человек умер

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 15 августа 2020

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