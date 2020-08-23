Во Львове от осложнений COVID-19 умер врач

Врач-психиатр Фуртак Нестор скончался на 62-м году жизни.

Во Львове на 62-м году жизни от осложнений коронавируса умер врач-психиатр Львовского областного психоневрологического диспансера Фуртак Нестор Иванович.

Об этом сообщило Украинское врачебное общество во Львове.

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Украинское врачебное общество во Львове выражает искренние соболезнования родным и близким, а также коллективу Львовского областного психоневрологического диспансера по поводу преждевременной смерти Нестора Ивановича. Вечная память всем медицинским работникам, которые отдали свою жизнь в борьбе со страшным недугом, - говорится в сообщении.

С начала пандемии в Украине инфицировались уже более 104 тыс. медиков.

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Сейчас в Украине зарегистрировано 104 958 случаев заболевания COVID-19. Умерло от недуга 2 271 человек, выздоровели – 52 235 пациентов.

За прошедшие сутки выявили 1 987 новых больных COVID-19.

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Автор: Наталия Печиборщ