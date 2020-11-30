Две трети опрошенных считают, что украинская власть не сможет справиться самостоятельно с вызовами, вызванными пандемией.

Лишь пятая часть населения считает, что Украина способна справиться с коронавирусной эпидемией без помощи других стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса Центра «Социальный мониторинг», которые на пресс-конференции представила председатель правления центра Ольга Балакирева.

Читайте такжеКоличество инфицированных COVID-19 будет расти 100%: Степанов встревожил прогнозом на весну

"Лишь пятая часть (20,7%) взрослого населения считает, что Украина способна справиться с коронавирусной эпидемией без помощи других стран. Две трети - 62,3% - считают, что Украина не сможет сама справиться", - сообщила она.

В то же время 17% респондентов отметили, что им трудно ответить на этот вопрос.

Балакирева уточнила, что в разрезе регионов ответы на этот вопрос почти не имеют разногласий по показателям, хотя в восточном регионе несколько больший процент людей, которые уверены, что Украина не сможет справиться самостоятельно.

"А самые высокие показатели по поводу того, что Украина сама сможет справиться, - в западном регионе и на Донбассе", - добавила она.

*** Опрос проводился с 18 по 26 ноября среди 3020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) методом личного интервью по месту жительства респондента. Выборка репрезентирует взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1,9%.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи