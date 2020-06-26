Каждый третий украинец считает, что COVID-19 специально разработали и распространили в мире - опрос

В то же время почти половина опрошенных украинцев не знает, кто ответственен за разработку и распространение коронавируса.

Каждый третий опрошенный гражданин Украины считает, что новый коронавирус специально разработали и намеренно распространили в мире для уменьшения численности населения или причинения вреда отдельным странам.

Об этом говорится в социологическом исследовании Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 31 мая по 4 июня 2020 года.

В частности, респондентов просили выбрать, с каким из трех утверждений о происхождении коронавируса и его распространении в мире они согласны в большей степени. Также респонденты могли назвать свой вариант.

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Так, больше всего респондентов - каждый третий, 36,7% - выбрали вариант, что коронавирус был «специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или причинения вреда отдельным странам». Еще 29,3% выбрали вариант, что коронавирус «сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью». Таким образом, 66% респондентов выбрали один из двух вариантов, который означает искусственное происхождение коронавируса. 17,6% опрошенных выбрали вариант, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился в мире.

Также 12,7% затруднились ответить, а 3,7% выбрали бы другие варианты.

Кроме того, респондентам, которые выбрали вариант об искусственном происхождении, но случайном распространении в мире, задавался дополнительный вопрос о том, в какой стране был искусственно выведен коронавирус? Вопрос задавался в открытой форме, то есть респонденту варианты ответов не предлагались. Подавляющее большинство респондентов (70,2%) считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае. Еще 5% назвали США, 2,8% - Россию. Другие страны назывались реже. Также 20% затруднились ответить.

В то же время, респондентам, которые выбрали вариант «коронавирус был специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или причинения вреда отдельным странам», задавался дополнительный вопрос о том, кто ответственен за разработку и умышленное распространение коронавируса. Так, половина респондентов (49,4%) не смогли ответить на вопрос. 26,1% считают, что Китай ответственен за разработку и умышленное распространение коронавируса. Далее следуют США (10,9%), Россия (4%) и мировая власть (1,6%). Другие ответы назывались реже.

При этом среди избирателей президента Владимира Зеленского 35,8% считают, что коронавирус был специально разработан и намеренно распространен в мире; 31,6% - коронавирус был сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью; 19% - коронавирус появился естественным путем. Еще 11% опрошенных затруднились ответить, а 2,6% - имели другие варианты.

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Среди избирателей бывшего президента Петра Порошенко 34,1% считают, что коронавирус был создан искусственно в лаборатории; 27,9% - что коронавирус появился естественным путем; 20,3% - что коронавирус был специально разработан и намеренно распространен в мире. Еще 15,4% затруднились ответить, а 2,2% имели другие варианты.

*** КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2 тысячи интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4 % - для показателей, близких к 10%.

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