Восемь регионов Украины не соответствуют показателям для ослабления карантина – Минздрав

Пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

Восемь областей Украины не соответствуют показателям, установленным правительством для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Соответствующие данные размещены на сайте Министерства здравоохранения.

Указывается, что переход регионов к следующему этапу карантина, предусматривающему ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.

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«Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне», - говорится в сообщении министерства.

Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 9 июля зарегистрировано 51 тыс. 224 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тыс. 327 летальных, 23 тыс. 784 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 810 новых случаев.

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