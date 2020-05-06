Полетят кресла: Зеленский пригрозил главам ОГА лишением зарплат и должностей из-за задержки выплат медикам

Зеленский поручил в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед врачами.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз отреагировал на ситуацию с задержкой выплаты зарплат и обещанных надбавок медикам, которые непосредственно лечат инфицированных COVID-19.

Об этом он высказался в вечернем обращении к гражданам.

Зеленский отметил, что государство еще в середине апреля перечислило в области необходимые для выплаты зарплат и надбавок медикам средства, впрочем, некоторые регионы медлят и по этот час.

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«Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети, и, к сожалению, не могу сказать всех слов, которые заслужили эти чиновники. Такое отношение к нашим врачам является недопустимым», – подчеркнул президент.

Зеленский поручил в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед врачами, и обещает заслушать отчеты "по каждой больнице и каждому медицинскому работнику" уже на следующей неделе.

«В тех регионах, где будут невыплаты, председатели ОГА минимум лишатся зарплат, а возможно и своих должностей», – пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19, которые предусматривают повышение бюджетного дефицита в три раза - до 298 млрд грн.

Представляя проект закона, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал его приоритетом финансирование борьбы с распространением коронавируса, включая повышение расходов на медицину на 16,4 млрд грн, пенсионное обеспечение - на 29,7 млрд грн, социальные расходы - на 19,5 млрд грн.

14 апреля Степанов заявил, что средства из Фонда борьбы с COVID-19 пойдут на доплаты медработникам, приобретение медицинского оборудования и медпрепаратов, которые используются для лечения больных коронавирусом.

24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.