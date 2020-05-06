Украина должна выходить из карантина дисциплинированно – Зеленский

Президент напомнил, что первое смягчение карантина планируется уже через пять дней.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна выходить из карантина дисциплинированно и согласно поэтапному плану.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, обнародованном на президентском сайте.

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"Ежедневно количество людей, которые выздоровели от коронавируса, стабильно растет. Это положительная тенденция, которая добавляет оптимизма. В то же время, если мы хотим все это сохранить, мы не должны расслабляться, и выходить из карантина дисциплинированно и согласно поэтапному плану", - отметил он.

Также президент напомнил, что первое смягчение карантина планируется уже через пять дней.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продлил его до 11 мая. 5 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.