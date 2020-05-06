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До 1 сентября учебные заведения открываться уже не будут – Ляшко

16:09, 06 мая 2020
Общество
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По словам санврача, карантин фактически завершится с запуском общественного транспорта / ua.depositphotos.com

Главный санитарный врач Виктор Ляшко убежден, что запуск учебных заведений Украины невозможен до осени 2020 года из-за введенного правительством карантина.

Об этом он рассказал в интервью Сегодня.

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«Учебные заведения уже открываться не будут. Они будут открываться с 1 сентября. Мы будем открывать только некоторые для проведения ВНО», – отметил Ляшко.

В целом, по словам санврача, карантин фактически завершится с запуском общественного транспорта. Поэтому Кабмин будет относительно этого отдельно договариваться с бизнесом, чтобы некоторое время работодатели обеспечили проезд своим работникам.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая. 5 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.

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