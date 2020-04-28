Коронавирус в Украине: большая часть украинцев считает ограничения оптимальными

За месяц количество респондентов, которые считают действия власти мягкими, уменьшилось почти вдвое.

61% опрошенных оценивают меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, как оптимальные. 14% считают их слишком жесткими, 16% – слишком мягкими.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

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За последние две недели показатели не изменились, в то же время, за месяц количество респондентов, которые считают действия власти мягкими, уменьшилось почти вдвое.

Относительно чаще как жесткие ограничительные меры оценивали жители Востока, мужчины, опрошенные помоложе и те, кто меньше, или же вообще не интересуется новостями о коронавирусе.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

На основе случайной выборки телефонных номеров. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 24-25 апреля 2020 года.

Как сообщал УНИАН, треть депутатов из партии «Слуга народа» обратилась к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой ослабить карантин «там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно».