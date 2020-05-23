Зеленский призвал ускорить закупки защитных средств и медицинского оборудования

Президент Владимир Зеленский отметил, что украинская система здравоохранения должна быть готова ко второй волне пандемии коронавируса.

Президент Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения ускорить закупки защитных средств и медицинского оборудования для медиков, работающих с больными COVID-19.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал на традиционном совещании по предотвращению распространению коронавирусной инфекции. В совещании приняли участие представители Кабинета министров и правоохранительных органов.

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Президент поднял вопрос закупки средств индивидуальной защиты и оборудования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и спасения пациентов.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украину самолетом были доставлены более 100 тысяч респираторов благодаря помощи одной из национальных компаний, также налажено сотрудничество со Всемирным банком по закупке всего необходимого, а со следующей недели будут заключаться контракты относительно будущих закупок.

«Больницы, медики, аптеки - везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки длятся слишком долго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все быстрее. Какая у нас сложная бюрократия, мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на сегодняшнее утро зарегистрировано 20 тыс. 580 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 432 новых. Выздоровели 6 тыс. 929 человек, умерли 605.

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