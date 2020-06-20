Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 20 июня

В мире количество выздоровевших от COVID-19 превысило четыре миллиона. В Украине уже официально подтверждено более 35 тысяч случаев заболевания коронавируса.

В Украине и мире продолжается борьба с пандемией COVID-19. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать некоторые карантинные ограничения, которые постепенно смягчают или отменяют полностью.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 7:30 по киевскому времени в мире уже 8 663 135 больных на COVID-19. Больше всего таких случаев зарегистрировано в США (2 220 961), Бразилии (1 032 913), России (568 292).

В то же время 4 245 777 удалось выздороветь, 460 005 инфицированных погибли.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине уменьшилось количество новых инфицированных COVID-19. По состоянию на утро 20 июня коронавирус подтвердили у 841 человека.

20 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 35 825 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 994 летальные, 16 406 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 841 новый случай. Всего проведено 553 737 тестирований методом ПЦР.

В Киеве за прошедшие сутки на COVID-19 заболели 76 человек, один человек умер.

Так, за прошедшие сутки коронавирус был диагностирован у 76 человек (36 женщин, 32 мужчин, 5 детей), среди которых двое медиков. В больницы столицы были госпитализированы 5 пациентов, другие - находятся в самоизоляции. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Оболонском районе – 15, в Соломенском – 11, в Дарницком и Святошинском районах – по 8 случаев. Поправились за минувшие сутки 59 человек.

Карантин в Украине

Из-за увеличения количества новых случаев инфицирования COVID-19, на Банковой задумались о возвращении жестких ограничений по всей стране.

По словам заместителя руководителя ОП, это придется сделать в случае ухудшения эпидемической ситуации в стране и пренебрежением гражданами правил пребывания на улицах и общественных местах.

Кроме того, пригрозил усилением карантина и мэр Киева Виталий Кличко.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 18 июня 2020

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