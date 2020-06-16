В Ривненской области маршрутчики вышли с протестами, несмотря на невозможность ослабить карантин в области

В Ривненской области до сих пор не ослабили карантин из-за значительного количества больных коронавирусом.

В Ривненской области протестуют маршрутчики. Они требуют возобновить междугороднее сообщение.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеКиев и 10 областей не могут перейти на новый этап смягчения карантина – Минздрав

Сотни перевозчиков собрались под стенами обладминистрации. Водители выстроили перед зданием свои маршрутки. Водители утверждают, что от начала карантина остались без зарплаты. Ездить готовы, придерживаясь всех санитарных требований.

Сейчас возобновить перевозки нельзя - объясняют чиновники. В Ривненской области до сих пор не ослабили карантин из-за значительного количества больных коронавирусом. Смягчение возможно, когда будут диагностировать не более 20 случаев коронавируса на сутки.

Как сообщал УНИАН, в Минздраве назвали причину роста количества новых случаев COVID-19 в Украине.

«У нас растет количество госпитализированных, количество людей, у которых есть пневмония, - все это прямое следствие того, чтобы люди перепутали смягчение карантина с его отменой. Это все происходит в голове граждан», - сказал премьер вчера.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram