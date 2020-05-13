Стали известны даты следующих этапов ослабления карантина

В Минздраве есть четкий алгоритм по снятию ограничений, однако на смягчение будут влиять отдельные показатели.

Министерство здравоохранения планирует перейти к следующим послаблениям карантина 22 мая, 1 и 11 июня и так далее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление министра Максима Степанова.

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По его словам, у Минздрава есть четкий алгоритм по снятию ограничений, однако на смягчение будут влиять отдельные показатели.

«Также у нас по этим показателям являются прогнозируемые даты, когда мы считаем, что сможем достичь этих показателей. Мы имеем контролируемые даты, которые мы разработали для себя: это там 22 мая, потом 1 июня, 11 и так далее», – сказал Степанов.

Алгоритм послабления карантина намерены принять на ближайшем заседании Кабмина.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая.

4 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений из 11 мая. В частности разрешена деятельность стоматологий, салонов красоты и парикмахерских, заведений бытового обслуживания, адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов.