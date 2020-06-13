Степанов пояснил новый антирекорд по зарегистрированным новым случаям COVID-19

Эпидемиологическая ситуация ухудшается в Закарпатской и Львовской областях, а также в Киеве.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил увеличение количества подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом пренебрежением украинцами правилами карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сказал во время онлайн-брифинга.

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"Еще раз хочу подчеркнуть: смягчение карантина - это не отмена. Мы перестали соблюдать те правила, которые установлены в стране и рекомендованы Минздравом, и видим те цифры, которые я каждый день озвучиваю. Это главная причина", - отметил Степанов.

По его словам, ситуация ухудшается в некоторых областях, в частности в Закарпатской и Львовской областях, а также в Киеве.

"Да, мы увеличиваем количество тестирований, но при этом мы видим распространение коронавирусной болезни ... Поэтому, если не будем жестко соблюдать правила карантина, мы будем видеть такие цифры и будем вынуждены вводить дополнительные ограничения", - отметил глава Минздрава.

Как сообщал УНИАН, в Украине третий день подряд наблюдается увеличение количества подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, в частности, за последние сутки, 12 июня, выявлено 753 новых больных COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 30 тыс. 506 человек, умерли - 880, выздоровели - 13 тыс. 976.

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