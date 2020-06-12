Зеленский хочет быстро установить причины роста числа больных COVID-19

Сегодня стало известно, что у жены президента Елены Зеленского подтвердили COVID-19.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал увеличение числа больных COVID-19 второй день подряд.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

На рабочем совещании в Офисе чиновники отметили, что число новых подтвержденных инфицированных может быть связано с увеличением количества тестирований.

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«Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро пятницы, 12 июня, в Украине официально подтверждены 29 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 683 были обнаружены за прошедшие сутки. Из-за резкого роста больных в Киеве планируют ввести предыдущие карантинные ограничения.

Также сегодня стало известно, что у жены президента Елены Зеленского подтвердили COVID-19.

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