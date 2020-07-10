Коммунальные больницы Киева с больными COVID-19 полностью укомплектованы медиками – Кличко

Лекарства и средства индивидуальной защиты тоже есть в достаточном количестве.

В отделениях коммунальных медицинских учреждений Киева, где лечат больных COVID-19 медицинских работников хватает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сказал во время онлайн-брифинга.

По его словам, лекарства и средства индивидуальной защиты тоже есть в достаточном количестве.

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«В числе заболевших в Киеве, много врачей. Немало медицинских работников уже выздоровели и вернулись к своей работе. Сегодня в отделениях коммунальных медучреждений, где лечат больных COVID-19, работают 200 врачей, из них 66 инфекционистов. Этого количества профессиональных сотрудников на сегодняшний день полностью хватает. Это я говорю именно о врачах. А есть еще и медсестры, младший медицинский персонал», - отметил Кличко.

По его информации, начиная с марта город за счет резервного фонда столицы закупил лекарств и тестов на 106 млн грн, медицинского оборудования - на 57 млн грн.

Также, в прошлом месяце учреждениям здравоохранения первой волны приема больных дополнительно распределили 65 млн грн. на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и тестов на COVID-19.

«Сегодня все отделения и учреждения, где лечат больных коронавирусом, имеют запас необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты - минимум на месяц. При необходимости город будет покупать все необходимое для борьбы с пандемией», - подчеркнул мэр.

Как сообщал УНИАН, количество жителей Киева, у которых за прошлые сутки выявили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 118 человек. Четверо из них - медики.

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