"Мы еще даже не прошли пик": в ОП объяснили важность продления карантина

В ОП призвали руководителей городов и областей контролировать соблюдение карантинных ограничений.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркивает, что Украина еще не прошла пик заболеваемости COVID-19, поэтому важно сохранять и соблюдать карантинные ограничения.

Как сообщает пресс-служба президентского Офиса, об этом Ермак сказал во время селекторного совещания с городскими головами и председателями областных госадминистраций по противодействию COVID-19, которое он провел по поручению президента.

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Участники совещания обсудили ситуацию с распространением эпидемии коронавируса в регионах после Пасхальных праздников, обеспечение больниц медицинскими приборами и препаратами, а также сотрудничество местных властей для эффективного прохождения карантина и периода эпидемии.

Ермак призвал руководителей городов и областей контролировать соблюдение карантинных ограничений, ведь, согласно оценкам, Украина еще не прошла пик заболеваемости COVID-19.

«И вы как местные власти, и мы - ответственны за жизнь и здоровье наших граждан. Сейчас крайне необходимо сохранение карантинных мер. Как только появится первая возможность ослабить эти меры - открыть рынки или транспорт, дать возможность бизнесам работать - мы обязательно сразу это сделаем. Состояние людей и экономики сегодня - ключевой вопрос и для президента, и для правительства. Однако мы еще даже не прошли пик заболевания и не хотим повторить худшие сценарии других стран», - подчеркнул Ермак.

Заместитель руководителя Офиса президента по социальным вопросам Юлия Соколовская сообщила, что в ближайшее время правительство рассмотрит вопрос дополнительного финансирования НСЗУ для борьбы с COVID-19 на 15,8 млрд грн. Эти средства пойдут на оплату деятельности мобильных бригад, доплаты врачам скорой помощи, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Также из ним можно будет профинансировать стационарные больницы, перепрофилированные для принятия больных COVID-19.

Кроме того, участники совещания обсудили необходимость объяснения украинцам, что на майские праздники следует избегать скоплений людей.

Ермак также подчеркнул важность слаженного сотрудничества и коммуникаций местной, областной и центральной властей для решения всех насущных проблем.

«Жизнь и здоровье наших людей должно стоять выше всех политических вопросов. Все политические вопросы - второго плана, по сравнению с сохранением нации», - заявил руководитель ОП.

Он отметил, что такие совещания будут системными для наиболее эффективной координации действий власти.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7 тыс. 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, а 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.