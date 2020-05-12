Премьер рассказал, когда запустят метро и железную дорогу
Возобновление работы метро и междугородного сообщения зависит от ситуации с коронавирусом в Украине, в частности – регистрации новых случаев заболевания.
Об этом в эфире 1+1 сообщил премьер Денис Шмыгаль.
Читайте такжеШмыгаль объяснил, продлят ли карантин после 22 мая
Премьер отметил, что сейчас работает городской транспорт, а власть на местах даже увеличила его количество.
«Метро и междугородний транспорт — это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте как два миллиона людей собираются в вагонах — очень близкий контакт. Метро и междугородний транспорт может стать катализатором распространения заболевания», – пояснил Шмыгаль.
Хоть премьер пока отказался прогнозировать точную дату запуска подземки и железных дорог, но предполагает, что это может произойти ближе к июлю.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире