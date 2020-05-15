МВД: если бы в Украине не закрыли метро, количество жертв COVID-19 измерялось бы тысячами

Геращенко прогнозирует вторую и третью волну COVID-19 в Украине.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что если бы в украинских городах не закрыли метро, количество жертв COVID-19 измерялось бы тысячами.

Об этом он заявил в интервью изданию Сегодня.

«Если бы мы не закрыли метро, то, боюсь, количество погибших измерялось бы не сотнями, а тысячами. Потому что общественный транспорт, рестораны, бары и кафе – это те места, где люди очень часто контактируют между собой», - заявил он.

Геращенко отметил, что угроза COVID-19 осталась, «просто мы, очевидно, не можем дальше закрывать экономику».

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Он уверен, что в связи с пандемией на долгие годы, а может быть, и навсегда, изменится отношение граждан к контактам друг с другом. «Видите, мы с вами уже не здороваемся за руку, близкие люди между собой ограничили контакты. К примеру, те же официанты будут обслуживать людей в масках, повара будут работать в масках, потому что в заведениях общественного питания, в торговле каждый такой контакт может заканчиваться передачей вируса. И вирус, еще раз, никуда не исчез», - считает заместитель министра.

Геращенко прогнозирует вторую и третью волну COVID-19 в Украине. «Просто со временем человечество обязательно изобретет вакцину и лекарства, которые позволят легче переносить эту инфекцию», - убежден он.

«На самом деле, что такое борьба с эпидемией методом карантина? Это ограничение количественного контакта граждан между собой. То есть, если в день в Киеве контактировало между собой 3 млн человек 5 млн раз, то после закрытия общественного транспорта и кафе количество контактов сократилось в 10 раз. Соответственно, возможность вируса передаться воздушно-капельным путем сошла на нет», - отметил Геращенко.

«Поверьте, если бы не был остановлен тот же ж/д транспорт, поезда Интерсити, где люди 6 часов сидят друг напротив друга из Харькова в Киев, или из Киева во Львов, то мы бы имели сотни тысяч или миллионы зараженных», - добавил он.

Источник: https://www.segodnya.ua/ukraine/intervyu-s-zamglavy-mvd-antonom-gerashchenko-otkrytie-nashih-granic-budet-sinhronizirovatsya-s-evropeyskimi-stranami-1443020.html

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 15 мая зарегистрирован 17 тыс. 330 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 476 летальных, 4 тыс. 473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.