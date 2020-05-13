В вагонах – не более 100 пассажиров: стали известны ограничения в метро во время карантина

Среди требований – соблюдение социальной дистанции, обязательные индивидуальные средства защиты, а на станциях – регулярная дезинфекция.

Метро запустят только после распоряжения правительства, и это сделают в самый последний момент ослабления карантина.

Об этом в комментарии Сегодня сообщил председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан.

По его словам, запуск подземки возможен не ранее 1 июня, если количество больных будет уменьшаться.

В метро будут действовать ограничения допуска пассажиров на станции и в поезда. Среди требований – соблюдение социальной дистанции, обязательные индивидуальные средства защиты, а на станциях – регулярная дезинфекция.

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На станциях будут ограничения количества пассажиров. «Например, не будут пускать в вагоны более 100 человек и будут контролировать отъезд каждого поезда со станции», – пояснил Рубан, добавив, что это только приблизительные цифры.

В вагоне метро один человек сможет находиться на площади в 10 квадратных метров или соблюдать дистанцию с другим пассажиром в полтора метра.

К пропуску людей на станции и в вагоны власть хочет привлекать полицию и муниципальную стражу.

«Да, будут проблемы с очередями и со скоплением пассажиров в вагонах. Но технически это все можно отрегулировать, заранее все объяснив гражданам», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая.

4 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений из 11 мая. В частности разрешена деятельность стоматологий, салонов красоты и парикмахерских, заведений бытового обслуживания, адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов.