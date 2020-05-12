Шмыгаль объяснил, продлят ли карантин после 22 мая

Украина сейчас находится на пике заражений коронавирусом, заявил Шмыгаль.

Правительство продлит карантин после 22 мая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире 1+1.

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«Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продлевать», – заявил он, добавив, что правительство сейчас отрабатывает каждую дату пяти анонсированных этапов послабления ограничений.

По его словам, Украина сейчас находится на пике заражений коронавирусом.

«Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немножко падаем по количеству соотношения больных к тем, кто уже болеет», – сказал Шмыгаль.

При этом премьер отметил, что «уже нет ни одного дня, когда количество выздоровевших превысило или было бы равным количеству заболевших».

«Это очень важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик», – отметил он.

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