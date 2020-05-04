Метро откроют в последнюю очередь: СМИ рассказали о прогнозах Минздрава насчет завершения карантина

Масочный режим будет действовать как минимум до конца года.

По самым оптимистичным прогнозам, метро в Украине откроют в середине лета, а масочный режим продержится как минимум до конца года.

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Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники в Министерстве здравоохранения Украины. По их словам, метро будут открывать в последнюю очередь – при самом оптимистичном прогнозе, это конец июня-начало июля.

Также в Украине будет продлен масочный режим – минимум до конца года, а то и дольше. На то время (ориентировочно на ноябрь-декабрь) ожидается вторая волна COVID-19.

"О туризме пока можно забыть, до конца года может восстанавливать авиасообщения с теми странами, в которых будет открыто воздушное пространство, но их будет мало", – рассказал источник.

Кроме того, в Минздраве поделились результатом моделирования, согласно которым стало известно, что если бы карантинные мероприятия в Украине не были введены, то уже сейчас количество больных составляло бы около 250 тысяч.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 мая, Кабмин продлил карантин до 22 мая и решил снять ряд запретов, начиная с 11 мая.