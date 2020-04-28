Когда в Украине заработают метро, спортзалы и магазины – СМИ назвали дату

Сейчас обсуждаются только предварительные планы. Есть две даты: 12 и 18 мая. В эти дни, вероятнее всего, реализуют первые этапы ослабление карантина.

В Украине готовятся к поэтапному ослаблению карантина, введенного из-за эпидемии COVID-19.

Согласно предварительному плану Минздрава, с 12 мая для граждан будут доступны парки, скверы, зоны отдыха, парикмахерские, магазины канцелярии, автомойки и веломагазины, спортзалы, гостиницы, кинотеатры и театры.

По информации OBOZREVATEL, в конце мая и начале июня полноценно заработает метро, рестораны и кафе, учреждения культуры.

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Журналисты отмечают, что открывать будут не все заведения, а те, которые смогут придерживаться санитарных требований. План вступит в силу при условии, если в Украине количество инфицированных не вырастет выше 5% ежедневно.

С 23 апреля количество заражений не растет более высокими темпами, поэтому с 3 мая можно делать определенные послабления. Но, как утверждают в Кабмине, на первый шаг можно идти только с 12 мая.

Сейчас обсуждаются только предварительные планы. Есть две даты: 12 и 18 мая. В эти дни, скорее всего, реализуют первые три этапа ослабления карантинных мероприятий.

«Полные послабления будут только после того, когда случаи заражения не будут проявляться вообще. Только единичные случаи. Тогда можно считать, что коронавируса в Украине больше нет. Но никто в мире не может вам точно назвать такую дату. Мы пока видим вполне обнадеживающую динамику. Ожидали, что еще на прошлой неделе будет вспышка. 23 апреля у нас было плюс 578 случаев. Это антирекорд. Хороших новостей две: ожидалось, что может быть еще больше; сразу после этого количество выявленных случаев пошло на спад», – пояснили журналистам в Кабмине.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения надеются, что в Украине возможна стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, поскольку украинцы в целом соблюдают карантин.