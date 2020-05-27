Киевским ТРЦ и гостиницам разрешили открыться 30 мая, но с определенными требованиями

Рестораны в гостиницах пока будут работать на вынос и обслуживание в номерах.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров (ТРЦ), но без работы развлекательных зон.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Телеграмм-канале. "ТРЦ в Киеве – с соблюдением санитарных норм и регламентов – открывать с субботы, 30 мая", - отметил он.

По словам Кличко, также с 30 мая смогут начать работу и отели. Кроме хостелов. Рестораны в гостиницах пока будут работать навынос и с обслуживанием в номерах.

Для отелей прописаны четкие требования, которых они должны придерживаться:

Температурный скрининг сотрудников и постояльцев

Масочный режим вне номеров

Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 м2 площади помещения.

Рестораны в гостиницах пока будут работать навынос и с обслуживанием в номерах.

"Решение же относительно работы ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно", - подытожил городской председатель.

Как сообщал УНИАН, 24 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока нельзя позволить открывать фуд-корты и развлекательные зоны в торгово-развлекательных центрах. При этом министр подчеркнул, что никто не будет задерживать открытие таких зон, как только будет позволять эпидемиологическая ситуация. «Как только будет позволять эпидемиологическая ситуация, поверьте, никто не будет затягивать с тем, чтобы начать открывать и давать разрешение на открытие таких точек», - заверил Степанов.

Кроме этого, 25 мая в Киеве начали работать все рынки и ярмарки, также были сняты ограничения на доступ к спортивным, детским площадкам в парках, скверах и на придомовых территориях.

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