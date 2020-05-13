Шмыгаль объяснил, когда будет возобновлена работа детских садов

По словам премьера, необходимо дождаться устойчивого снижения количества заболевших.

Детские сады в Украине будут открыты согласно плану поэтапного выхода из карантина, когда будет возобновлена работа междугородного и пригородного транспорта. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

«О работе детских садов: у нас есть план поэтапного выхода из карантина, четко расписано, когда начнут работать дошкольные учебные заведения и как будет происходить ослабление карантинных условий. К сожалению, мы должны сейчас еще дотерпеть хотя бы еще несколько недель, может месяц, когда снизится количество заболевших и возрастет количество выздоровевших», - сказал премьер.

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По его словам, это очень важно, дети могут являться бессимптомными больными, а воспитатели в садах также имеют право на защиту от болезни.

«Поэтому вопрос детских садов будет рассматриваться тогда, когда будет рассматриваться вопрос междугородного и пригородного транспорта», - отметил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, общенациональный карантин в Украине Кабинет министров ввел еще в марте и позже продолжил его до 22 мая.

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