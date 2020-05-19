"Поставили на паузу": в Минздраве рассказали, почему решили пока не открывать бассейны

Сейчас в спортзалах будут открываться "сухие зоны".

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вопрос об открытии бассейнов «поставлен на паузу», поскольку там есть риск инфицирования коронавирусом.

Об этом он сообщил в эфире программы «Завтрак с 1+1».

«Мы сейчас разрешаем пляжи. Наука доказала, что морская вода и ультрафиолет солнечного излучения уничтожает вирус, в реках - проточная вода и достаточно трудно им (коронавирусом УНИАН) инфицироваться. Бассейны являются группой риска, если открываются бассейны - открывается влажная зона в спортзалах с джакузи, саунами - там обширные контакты, там может быть инфицирование. Этот вопрос мы пока поставили на паузу», - заявил Ляшко.

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Он отметил, что была проведена встреча с владельцами спортзалов, во время которой обсуждалось каким образом лучше их открывать. «Они порекомендовали открыть сухую зону полностью, отработать все алгоритмы, посмотреть, как это все работает и в дальнейшем мы вместе будем думать, как открыть бассейны», - добавил главный санврач.

Ляшко также рассказал, что общий карантин в Украине продлится до 22 июня.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 19 мая зафиксировано 18 тыс. 876 случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии умерло 548 человек, выздоровели - 5 тыс. 632 человек.

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