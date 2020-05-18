Кличко назвал дату возобновления работы столичных спортзалов и фитнес-центров
В Киеве в рамках очередного этапа ослабления карантина, который начнется с 22 мая, возобновят работу ряда объектов, в том числе - спортивных залов и фитнес-центров.
Об этом на брифинге в понедельник сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, при условии соблюдения регламентов и условий безопасности, начнут работать:
- промышленные рынки;
- большие магазины площадью до 1 000 кв. м;
- спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов.
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"Также город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта", - заявил Кличко.
Он добавил, что столица готова возобновить работу метро с 25 мая и ожидает на соответствующее решение Кабмина.
Как сообщал УНИАН, столичные ТРЦ могут возобновить работу после запуска метрополитена.
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