Кличко назвал дату возобновления работы столичных спортзалов и фитнес-центров

Уже в эту пятницу в столице должен начаться новый этап ослабления карантина.

В Киеве в рамках очередного этапа ослабления карантина, который начнется с 22 мая, возобновят работу ряда объектов, в том числе - спортивных залов и фитнес-центров.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, при условии соблюдения регламентов и условий безопасности, начнут работать:

промышленные рынки;

большие магазины площадью до 1 000 кв. м;

спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов.

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"Также город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта", - заявил Кличко.

Он добавил, что столица готова возобновить работу метро с 25 мая и ожидает на соответствующее решение Кабмина.

Как сообщал УНИАН, столичные ТРЦ могут возобновить работу после запуска метрополитена.

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