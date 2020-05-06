"Наиболее критично - это раздевалки": в Минздраве рассказали, когда в Украине заработают тренажерные залы

В раздевалках спортзалов, пояснил Ляшко, невозможно избежать скопления людей.

Открытие тренажерных залов в Украине, которые сейчас не работают из-за карантина, планируется на втором этапе его ослабления.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Также сейчас уже теплое время года, поэтому можно заниматься на тренажерах под открытым небом. Для тренажерных залов и фитнес-центров наиболее критично – это раздевалки, потому что там невозможно избежать скопления людей", - пояснил он.

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По словам Ляшко, первый этап может показать проблемы, которые придется решать.

"Бизнес предлагает некоторые вещи, чтобы они могли работать, получать прибыль и придерживаться определенных санитарных норм. Если бизнес сознательно подходит к внедрению санитарных норм, мы только это будем поддерживать. Здесь надо просто искать золотую середину между здоровьем и экономикой и попробовать балансировать именно по этой серединке", - отметил замминистра.

Как сообщал УНИАН, ранее Ляшко призвал украинцев включить "тумблер терпения": иначе – 140 тысяч смертей от коронавируса.

План выхода из карантина, предусматривающий пять этапов, ранее показал премьер Денис Шмыгаль.

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