"Наиболее критично - это раздевалки": в Минздраве рассказали, когда в Украине заработают тренажерные залы
Открытие тренажерных залов в Украине, которые сейчас не работают из-за карантина, планируется на втором этапе его ослабления.
Об этом в интервью "Сегодня" рассказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
"Также сейчас уже теплое время года, поэтому можно заниматься на тренажерах под открытым небом. Для тренажерных залов и фитнес-центров наиболее критично – это раздевалки, потому что там невозможно избежать скопления людей", - пояснил он.
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По словам Ляшко, первый этап может показать проблемы, которые придется решать.
"Бизнес предлагает некоторые вещи, чтобы они могли работать, получать прибыль и придерживаться определенных санитарных норм. Если бизнес сознательно подходит к внедрению санитарных норм, мы только это будем поддерживать. Здесь надо просто искать золотую середину между здоровьем и экономикой и попробовать балансировать именно по этой серединке", - отметил замминистра.
Как сообщал УНИАН, ранее Ляшко призвал украинцев включить "тумблер терпения": иначе – 140 тысяч смертей от коронавируса.
План выхода из карантина, предусматривающий пять этапов, ранее показал премьер Денис Шмыгаль.
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