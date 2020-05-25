Назад в школы: когда и как в Украине откроют образовательные учреждения

Пока что школы готовятся к дистанционному завершению учебного года.

Учебный год в школах, несмотря на введенный из-за коронавируса карантин закончится по всей стране традиционно в мае. И происходить это будет дистанционно. До конца мая будут проходить уроки с использованием дистанционных технологий.

Когда откроют школы в Украине

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Запуск учебных заведений Украины невозможен до осени 2020 года. Исключение сделают для некоторых учебных заведений, где будет проходить внешнее независимое оценивание. Такое мнение высказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В то же время в Министерстве образования и науки рекомендовали учреждениям образования провести в сентябре корректирующее обучение. Такое обучение, как пояснила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, нужно для диагностирования ситуации, повторения, обобщения материала, изучение которого пришлось на период карантина.

Возобновление учебного процесса в Киеве

В целом планируется, что школы в Киеве возобновят работу не раньше, чем через 10-14 дней после соответствующего решения правительства. В течение этого времени, по словам мэра Киева Виталия Кличко, нужно тщательно подготовить школы к возобновлению работы, чтобы создать безопасные условия для детей.

Сейчас же в столице школы организуют работу для приема документов и проведения внешнего независимого оценивания для выпускников.

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В учебных заведениях, в частности, проверяют работников на возможное заболевание. Проводят инструктаж персонала по работе в новых условиях и действиям в случае выявления инфицированных. Также образовательные учреждения закупают моющие средства и дезинфекторы, другие необходимые материалы.

Как сообщал УНИАН, с 25 мая в Украине возобновят работу детские сады, при условии соблюдения определенных правил. В столице дошкольные детские учреждения начнут работать на несколько дней позже – с 1 июня.

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