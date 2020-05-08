В "Слуге народа" просят премьера открыть детсады с 1 июня (документ)

Первым этапом могли бы стать «дежурные группы» на ограниченное время с ограниченным количеством детей.

В "Слуге народа" обратятся к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением открыть детские сады с 1 июня.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук.

Она отметила, что закрыты детские сады - "едва ли не главная проблема во время карантина".

"Раздраженные родители вынуждены работать с детьми "на голове". Вскоре откроются офисы, а на детсады придется ждать до 1 сентября. Настроения украинских родителей трудно описать словами, которые можно говорить при детях, - на официальном языке это называется "рост социальной напряженности", - пишет Кравчук.

Она добавила, что частные дошкольные учреждения до 1 сентября могут "недожить", ведь они лишены прибыли на полгода.

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"Поэтому наш депутат Владимир Воронов подготовил очень своевременное обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением начать постепенное открытие детсадов уже весной. Конечно, при условии строгого соблюдения всех санитарно-гигиенических норм", - сообщила Кравчук.

Первым этапом, отмечает она, могут стать «дежурные группы» на ограниченное время с ограниченным количеством детей.

"Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, постепенно можно будет снимать ограничения - и так до возобновления полноценной работы садов", - пояснила заместитель председателя фракции и добавила, что под обращением уже подписались многие народные депутаты, в том числе и она сама.