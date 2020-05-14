Минкульт: ни в одном из музеев невозможно обеспечить необходимые противоэпидемические мероприятия

По словам Фоменко, дезинфекция и очень частое проветривание в музеях вредят культурным ценностям.

Исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко подчеркнула, что ни в одном музее Украины, если он не под открытым небом, невозможно обеспечить необходимые противоэпидемические мероприятия.

Об этом она сообщила в эфире одного из украинских телеканалов.

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«Есть вопросы заповедников, музеев, музеев под открытым небом, галерей. Ни в одном из музеев, если это не музеи под открытым небом, невозможно обеспечить те протоколы защиты, которые вводятся в общих помещениях. То есть дезинфекции, очень частого проветривания не может быть, поскольку вредит культурным ценностям, артефактам», - заявила она.

Кроме того, она отмечала проблемность относительно обеспечения средствами защиты во время эпидемии COVID-19 библиотек и центров творчества. «Есть специфическая отрасль - библиотеки, центры творчества, которые небольшие по объемам, где работают, как правило, люди старше 60 лет, где, будем откровенны, очень печальные финансовые возможности и возможности обеспечить элементарные требования защиты», - сказала Фоменко.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 14 мая зарегистрировано 16 тыс. 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4 тыс. 143 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая заболевания.

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