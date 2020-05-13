Когда в Киеве заработает метро: возможная дата и условия

Открытие метрополитена должно произойти на заключительном этапе возобновления работы пассажирского транспорта.

В Украине начался первый этап ослабление карантина, в рамках которого были сняты некоторые запреты. В то же время, большинство из ограничений продолжают действовать, в том числе, все еще остается закрытым метрополитен.

Условия возобновления работы подземки

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Возобновление работы пассажирского транспорта в Украине, согласно плану Министерства инфраструктуры, будет происходить постепенно. Метрополитен, в частности, заработает на заключительном этапе.

Запуск подземки в Киеве, Харькове и Днепре зависит от течения заболеваемости коронавирусом в Украине, в частности – регистрации новых случаев болезни.

Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, это может произойти после того, как Украина пройдет пик заболеваемости COVID-19. Ведь метро, как и междугородний транспорт, может стать катализатором распространения заболевания.

Запуск метрополитена: когда состоится

Открытие подземки станет возможным не ранее 1 июня. Так считает глава Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан.

Глава правительства, в свою очередь, отказался прогнозировать точную дату начала работы метрополитена, но предположил, что это может произойти ближе к июлю.

Конечно же, подземка заработает при определенных правилах. Так, в метро будут действовать ограничения допуска пассажиров на станции и в поезда. Среди требований: соблюдение социальной дистанции, обязательные индивидуальные средства защиты, а на станциях – регулярная дезинфекция.

Открытие метро в Киеве: дата

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Возобновить работу столичной подземки в обычном режиме предлагают уже с 25 мая. С соответствующим призывом обратился к правительству мэр Киева Виталий Кличко.

Следует отметить, что в план возобновления работы транспорта могут вносить определенные коррективы. Поэтому, принятие решения об открытии метрополитена будет полностью зависеть от эпидемической ситуации в стране.

Как сообщал УНИАН, с 11 мая в Украине состоялся ряд послаблений карантина: были открыты парки, парикмахерские, а также летние площадки кафе.