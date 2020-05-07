Шмыгаль рассказал, возобновят ли работу метро до 22 мая

По словам премьера, ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что возобновление работы метрополитенов невозможно до 22 мая.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом он сообщил на традиционном совещании президента Украины Владимира Зеленского с представителями Кабмина и главных государственных ведомств, ответственных за меры по предотвращению распространения COVID-19.

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Отмечается, что на совещании также поднимался вопрос запуска транспорта, среди прочего – метрополитена.

Шмыгаль сообщил, что по плану, который наработал правительство, открытие метрополитена не может произойти до 22 мая. Ведь ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая. 5 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.

В Украине по состоянию на утро 7 мая в Украине зафиксирован 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.