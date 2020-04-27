Кличко уточнил, от чего будет зависеть возобновление работы столичного метрополитена

По словам мэра Киева, пока метрополитен не перевозит пассажиров, специалисты подземки активно работают на всех станциях: меняют системы освещения, проверяют системы пожарной безопасности, вентиляционного и насосного оборудования, ремонтируют эскалаторы.

Возобновление работы метрополитена будет зависеть от решения Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

На вопрос о том, что метрополитен якобы планирует возобновить работу не ранее 31 мая, Кличко ответил: "Столичный метрополитен не давал никакой официальной информации о дате возобновления работы подземки. А новость, которую подхватили и распространили некоторые СМИ, - фальшивка. Ее взяли с Telegram -канала якобы столичного метро..., но у метрополитена такого канала нет. И, к сожалению, далеко не все СМИ обратились за официальным подтверждением подобной информации".

Кличко напомнил, что, согласно постановлению правительства, ограничительные меры, в том числе и ограничение работы метро, продлены до 11 мая.

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"После этого, учитывая эпидемиологическую ситуацию, будут приняты дальнейшие решения. Подчеркну, что решение о закрытии метро в Киеве, Днепре и Харькове принимало правительство. И возобновление работы метрополитена будет зависеть соответственно от решений Кабинета министров", - подчеркнул мэр.

Он также сообщил, что пока метрополитен не перевозит пассажиров, там активно ведутся работы на станциях.

"На станции "Дворец спорта" продолжаются работы по замене путей. Раньше это делали только ночью и в очень сжатые сроки, а сегодня есть возможность выполнять эти работы в дневные смены. Специалисты метрополитена работают сейчас на всех станциях: меняют системы освещения, проверяют системы пожарной безопасности, вентиляционного и насосного оборудования, также продолжаются ремонты эскалаторов. А уже в ближайшие дни на трех станциях метрополитена - "Арсенальная", "Сырец" и "Лукьяновская" - начнут установку оборудования для передвижения людей с инвалидностью", - сказал Кличко.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 12 марта введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции. В частности, с 19 марта была приостановлена работа метрополитена, а наземный общественный транспорт перевозит граждан по отдельным маршрутам только по специальным пропускам.

22 апреля Кабинет министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

25 апреля в Telegram появилась информация о том, что возобновление работы метро в Киеве планируется не ранее 31 мая.

26 апреля в Киевском метрополитене заявили, что не давали никакой информации о дате возобновления работы.

Пресс-служба метрополитена напомнила, что официальными источниками информации являются сайт metro.kyiv.ua и страницы в Facebook и Twitter – kyivmetroalerts (все новости) и kyivmetroalert (изменения в работе).

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